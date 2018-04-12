Путин рассказал о предстоящей лунной миссии

Президент России Владимир Путин 12 апреля посетил открытый после реконструкции исторический павильон «Космос» на ВДНХ в Москве, где пообщался с известными российскими космонавтами и рассказал журналистам о развитии предстоящей лунной миссии.

«Программа до 30-го года. Заканчивается программа создания корабля «Федерация», программа по сверхтяжелой ракете. Сомнений нет - будем работать. Сначала лунная орбита, облет, станция на лунной орбите, потом модули на саму Луну. Так планируется. Надеюсь, так и будет», - отметил Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи Путину показали спускаемый аппарат корабля «Восток-1», на котором приземлился Юрий Гагарин, полномасштабные макеты орбитального комплекса «МИР» из четырех модулей, транспортного грузового корабля «Прогресс» и орбитальный самолет МАКС.

12 апреля, в России отмечается День космонавтики. Владимир Путин поздравил космонавтов с профессиональным праздником.