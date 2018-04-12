Америку надо благодарить за появление ИГИЛ* - Мария Захарова

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, прокомментировала очередное заявление президента США Дональда Трампа, которое тот по своему обыкновению сделал в Twitter.

«Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ (организация запрещена в РФ – прим. ред.)», — написала Захарова в Facebook.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в своем Twitter написал о том, что еще не решил, когда отдаст приказ нанести удар по Сирии. Однако предложил поблагодарить Америку за борьбу с террористами в Ираке – по его мнению, при его администрации многое сделано для того, чтобы очистить регион от сил террористов.

*ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в России