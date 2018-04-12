Макрон заявил о наличии у Франции доказательств применения химоружия в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о наличии доказательств применения властями Сирии химического оружия в Думе.

«У нас есть доказательства, что на прошлой неделе было использовано химическое оружие и что оно было использовано режимом Башара Асада», — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.

Он также отметил, что Париж примет решение по поводу возможного нанесения удара по Сирии после проверки всей информации о предполагаемой химатаке.

Организация «Белые каски», которую в России считают «пособником террористов», сообщила, что 7 апреля сирийская армия якобы применила в сирийском городе Дума химоружие. В свою очередь специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон не нашли следов использования отравляющих веществ в Сирии.