Макрон заявил о наличии у Франции доказательств применения химоружия в Сирии
Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет решение по поводу возможного нанесения удара по Сирии после проверки всей информации о предполагаемой химатаке.
Фото: Edlib ZUMAPRESS / Globallookpress
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о наличии доказательств применения властями Сирии химического оружия в Думе.
«У нас есть доказательства, что на прошлой неделе было использовано химическое оружие и что оно было использовано режимом Башара Асада», — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.
Он также отметил, что Париж примет решение по поводу возможного нанесения удара по Сирии после проверки всей информации о предполагаемой химатаке.
Организация «Белые каски», которую в России считают «пособником террористов», сообщила, что 7 апреля сирийская армия якобы применила в сирийском городе Дума химоружие. В свою очередь специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон не нашли следов использования отравляющих веществ в Сирии.