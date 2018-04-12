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ОЗХО засекретила название и состав химического вещества, которым отравились Скрипали

Анастасия Евдокимова
15:10 12.04.2018
Из доклада следует, что отравление действительно наступило в результате воздействия некоего химического вещества, но не сообщается, какого именно.
Фото: I-Images ZUMAPRESS.com / Globallookpress

ОЗХО опубликовала доклад, в котором представлены результаты анализа вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Из доклада следует, что отравление действительно наступило в результате воздействия некоего химического вещества. Однако название и состав этого вещества было засекречено в тексте документа.

«Название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)», — говорится в тексте доклада.

При этом глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества по просьбе Соединенного Королевства «в интересах прозрачности».

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