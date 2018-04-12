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Кемеровский пожарный, обвиняемый в халатности, отрицает свою вину

Дмитрий Семенов
14:59 12.04.2018
Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин заявил о своей невиновности.
Кемеровский пожарный, обвиняемый в халатности, отрицает свою вину
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Фото: Maxym Kyselev / Xinhua globallookpress

Кемеровский пожарный Сергей Генин, задержанный по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и обвиняемый в халатности, объявил о своей невиновности, сообщает ТАСС.

«К нам подошел охранник и сказал: "Там дети наверху, пойдемте, я вас провожу", и мы побежали за ним. Я себя виноватым не считаю, мы сделали все правильно. Там много было людей, все кричали. У меня два уха, их там было больше 20, я уверен точно. Ко мне подошел представитель администрации объекта, охранник, и повел нас туда за собой, мы за ним побежали», — цитирует Генина информагентство.

Начальник пожарного караула Генин заявил, что пожарные «сделали все, что могли и не могли». По его словам, со второй попытки пожарные все-таки нашли человека и спасли его из огня, после чего у него закончился кислород.

Накануне сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении пожарного Сергея Генина – ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность»). По версии следствия, начальник караула пожарно-спасательной части проигнорировал слова очевидца, указавшего кратчайший путь к кинозалу с большим количеством людей, и повел звено в другом направлении, где дверь оказалась запертой.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Во время пожара погибли 64 человека.  

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