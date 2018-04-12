Сечин рассказал, зачем пришел в суд по делу Улюкаева

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин объяснил, с какой целью явился на заседание суда по апелляционной жалобе на приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

«Я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем, и для меня это было делом чести», — цитирует ТАСС слова Сечина.

По словам Сечина, он пришел сразу, как у него появилась такая возможность. Он отметил, что просит суд учесть его показания.

В четверг 12 апреля Московский городской суд рассматривает жалобу защиты бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева на его приговор по делу о взятке.

Напомним, 15 декабря прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 130,4 млн рублей.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере двух млн долларов за положительную оценку, позволившую «Роснефти» провести сделку по покупке госпакета «Башнефти».