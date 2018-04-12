Ученые открыли способствующие ожирению бактерии

Исследователи Чигагского Университета обнаружили микроб Clostridiaceae, который вызывает полноту. Они обнаружили, что в желудочно-кишечном тракте людей, злоупотребляющих вредной пищей, находятся особые микроорганизмы, абсорбирующие жир и ускоряющие его отложение.

В своем исследовании, ученые ставили эксперименты на мышах. Они поделили их на две группы: у одной из которых была очищена микрофлора кишечника, у второй заселена бактериями. Первая не набирала вес даже при кормлении жирной пищей – в их крови практически отсутствовал холестерин, зато в экскрементах было обнаружено повышенное содержание липидов, что свидетельствовало о невозможности их переваривания. Мыши второй группы, получая жирную диету, быстро набирали вес. Из этого исследователи сделали вывод, что ожирение связано непосредственно с бактериями кишечника.

Ученые выяснили, что высокожировая диета быстро повышает количество микробов семейства Clostridiaceae – они выделяют большое количество ферментов, которые расщепляют жиры и ускоряют их абсорбцию, сообщает Science Daily.

«Наше исследование одним из первых выявило, что специфические микробы тонкой кишки непосредственно регулируют абсорбцию липидов», - заявил доктор медицины Юджин Чанг, руководивший научным экспериментом.

Результаты этого исследования могут сыграть важную роль для профилактики и лечения ожирения, а также сердечно-сосудистых заболеваний.