Чернобыльскую АЭС открыли для туристов

Чернобыльскую АЭС открыли для посетителей. Для посещения будут доступны закрытые до этого внутренние помещения, в том числе залы управления третьим энергоблоком, передает передает «Комсомольская правда».

Так, для посещения доступны промышленная площадка ЧАЭС, где находятся все основные сооружения, а также внутренние помещения станции: центральный щит управления, зал главных циркуляционных насосов, зал управления третьим энергоблоком.

Разрушенный взрывом и накрытый саркофагом 4 энергоблок можно осмотреть только снаружи.

Базовый пакет посещения стоит 2,7 тысячи гривен (около 100 долларов).