С-400 и «Панцири-С» прошли колоннами под Санкт-Петербургом

Первая репетиция парада Победы прошла под Санкт-Петербургом. На военном аэродроме в поселке Горелово экипажи боевых машин выстроили технику в колонны. От водителей требовалась ювелирная точность. Для них важно выдерживать не только интервалы, но скорость прохождения.

9 мая по центру Санкт-Петербурга проедут бронетранспортеры БТР-82А, универсальные бронированные автомобили повышенной проходимости «Тайфун-К». В параде будут принимать участие специальные транспортные средства «Тигр», боевые машины реактивной артиллерии БМ-21 «Торнадо», а также пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и другие машины.

Всего в параде будет представлено 95 единиц техники.