В ОЗХО сообщили о результатах своего расследования по «делу Скрипаля»

ОЗХО подтвердила, что при «попытке убийства» британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии действительно было использовано химическое вещество. Об этом говорится в докладе, опубликованном организацией.

При этом сообщается, что официальное название вещества, которым предположительно были отравлены Скрипали, в докладе ОЗХО будет засекречено и доступно только членам организации.

«Название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)», — говорится в докладе.

Из документа ОЗХО по итогам испытаний следует, что нервный агент был обнаружен в образцах окружающей среды, собранных в Солсбери. Анализ крови пострадавших также показал наличие химического вещества.

Эксперты ОЗХО заявляют о высокой чистоте вещества, которым отравились Сергей и Юлия Скрипали. По данным исследований, химическое вещество практически не имело примесей.

Отношения России и Великобритании резко обострились после инцидента в британском Солсбери, где отравились Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к инциденту причастна Россия. Москва это категорически отрицает.