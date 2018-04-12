Эксперт рассказал, чем грозит Украине выход из СНГ

Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал о том, чем грозит Украине выход из СНГ.

«Украина мотивирует выход из СНГ тем же, чем мотивировала Грузия в свое время. Она просто не хочет поддерживать отношения. Но Грузия не учла того, что разрывая отношения с РФ, она разорвала их с другими странами. Если страна выходит из СНГ то договора надо заключать заново на двухсторонней основе. Это большое и занудное дело и не всегда оно может проходить достаточно гладко. Маленькой Грузии пошли навстречу», - рассказал Жарихин.

Между тем, по словам эксперта, выход из СНГ будет грозить Киеву целым рядом последствий.

«Касательно Украины – она должна учитывать отмену безвизового режима, взаимное признание дипломов, и далее по списку. Они пытаются создать сложности внутри СНГ такими действиями, но вряд ли у них это получится», - заявил эксперт.