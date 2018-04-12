«Умные» ракеты в руках глупых политиков – советник министра обороны РФ о заявлениях Трампа

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий прокомментировал многочисленные заявления президента США Дональда Трампа насчет планов нанести удары по Сирии.

«"Умные" ракеты в руках глупых политиков лишь умножают их глупость», - написал Ильницкий в своем Twitter.

«Умные» ракеты в руках глупых политиков лишь умножают их глупость... "Smart" missiles in the hands of stupid politicians only multiply stupidity... Do you agree, @theresa_may, @realDonaldTrump, @EmmanuelMacron ? pic.twitter.com/DuSOQgQA7R — Андрей Ильницкий (@amicableru) 12 апреля 2018 г.

В понедельник Дональд Трамп заявил, что решение по Сирии будет принято «в течение 48 часов». В среду он призвал Россию готовиться к удару США по Сирии «умными» и современными ракетами.