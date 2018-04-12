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Форум малого и среднего предпринимательства откроется в первый день ПМЭФ-2018

Павел Настин
14:01 12.04.2018
На дискуссионных площадках эксперты дадут оценку развитию бизнеса в России.
Форум малого и среднего предпринимательства откроется в первый день ПМЭФ-2018
Фото: pixabay

Российский форум малого и среднего предпринимательства откроется в рамках Петербургского международного экономического форума 2018 года. Деловую программу форума откроет пленарная сессия «Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов?» Участникам предстоит откровенный диалог, в ходе которого восходящие звезды российского бизнеса на собственном примере разберут кейсы побед и поражений, наиболее типичные для отечественных предпринимателей.

В повестке форума – все аспекты развития малого и среднего предпринимательства в России: доступность финансовых ресурсов, эффективность производства, международный опыт и проверенные инструменты стимулирования предпринимательской активности, будущее МСП в цифровой экономике, экспортный потенциал российских малых предприятий. В ходе деловых сессий участники форума обсудят существующие вызовы и наметят пути дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства.

В форуме примут участие представители делегации Японии – страны-гостя ПМЭФ-2018.  Состоится российско-японский круглый стол «Развитие российско-японского сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства». В ходе него планируется обсудить встраивание субъектов малого и среднего предпринимательства в цепочки поставок крупных компаний на территории двух стран, локализацию японских производств в России и участие российских малых и средних предпринимателей  в повышении их добавленной стоимости, а также опыт реализации совместных российско-японских проектов.

Кроме того, состоится отдельная сессия, посвященная молодежному предпринимательству как одному из главных столпов в развитии экономики завтрашнего дня. В фокусе обсуждений – формирование предпринимательского мышления, развитие института наставничества, а также эффективность мер поддержки молодежного предпринимательства.

Особое внимание организаторы намерены уделить вопросам цифровой экономики – в программу форума включена сессия «Готовность российского общества, государства и бизнеса к цифровой экономике». Участники дискуссии оценят позиции России в процессе перехода на цифровые технологии, социальные и экономические аспекты цифровизации, а также возможности адаптации бизнеса и власти к новым условиям в эпоху технологической революции.

Деловую программу форума завершит пленарное заседание «Вовлечение в предпринимательство», посвященное мерам популяризации предпринимательства, продвижения важности предпринимательской деятельности и формированию позитивного имиджа предпринимателя у различных категорий населения. Для обеспечения доступа малых предпринимателей к участию в форуме организаторы сохраняют специальные условия: 5900 рублей с учетом НДС. Специальный тариф позволяет бизнесменам посетить все мероприятия деловой программы, воспользоваться сервисами нетворкинга, а также принять участие в важнейших обсуждениях, касающихся проблем развития малого и среднего предпринимательства в России, как главного локомотива, который может помочь в развитии экономики страны.

Мероприятие организовано Фондом «Росконгресс» совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

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