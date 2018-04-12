Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «дело Скрипаля» ТЕГИ

В Скотленд-Ярде заявили о подлинности заявления Юлии Скрипаль

Роман Захаров
13:35 12.04.2018
В британской полиции ответили на заявление российского посольства о том, что опубликованное накануне обращение дочери британского шпиона в действительности могло ей не принадлежать.
В Скотленд-Ярде заявили о подлинности заявления Юлии Скрипаль
Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Скотленд-Ярд настаивает на подлинности заявления дочери Сергея Скрипаля Юлии о самочувствии и состоянии ее отца. Такое заявление сделали в полиции, комментируя предположения российского посольства об обратном.

«Как и было указано, заявление было выпущено от лица Юлии Скрипаль», — приводит РИА Новости слова представителя Столичной полиции Лондона.

В среду 11 апреля Столичная полиция Лондона обнародовала текст заявления Юлии Скрипаль, в котором дочь британского шпиона, в частности, от первого лица заявила, что состояние ее здоровья улучшается и что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, что ее отец до сих пор чувствует себя плохо, что она не желает общаться с представителями СМИ и что она просит свою двоюродную сестру Викторию не пытаться выйти с ней на связь. При этом Юлия подчеркнула, что у нее есть доступ к друзьям и родным.

В свою очередь российская дипмиссия заявила о своих сомнениях в том, что опубликованное Скотленд-Ярдом заявление действительно было сделано Юлией Скрипаль, и потребовало предоставить доказательства, что с гражданкой РФ все в порядке.

Отношения РФ и Великобритании сильно испортились после того, как 4 марта в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения в свой адрес по данному делу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Ученые открыли способствующие ожирению бактерии
Дата12.04.2018, 14:36
Ученые открыли способствующие ожирению бактерии
Танки уничтожают «противника» в сложных условиях Крайнего Севера: видео
Дата12.04.2018, 13:17
Танки уничтожают «противника» в сложных условиях Крайнего Севера: видео
Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC в лёгком весе
Дата12.04.2018, 12:19
Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC в лёгком весе
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Минобороны планирует заменить все самолеты военно-транспортной авиации
Дата11.04.2018, 14:21
Минобороны планирует заменить все самолеты военно-транспортной авиации
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
Дата07.04.2018, 11:11
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
«дело Скрипаля»
13:35 В стране и мире
В Скотленд-Ярде заявили о подлинности заявления Юлии Скрипаль
04:01 В стране и мире
Видео
ОЗХО завершила изучение инцидента в Солсбери
00:59 В стране и мире
Видео
Посольство РФ сомневается в подлинности заявления Юлии Скрипаль
23:44 В стране и мире
Юлия Скрипаль отказалась от помощи российского посольства
22:08 В стране и мире
Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:11 В стране и мире
В ОЗХО сообщили о результатах своего расследования по «делу Скрипаля»
12:05 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео выхода авианосца Harry Truman из порта в Сирию
10:55 Армия
В Воронежской области разбился самолет Як-130
09:36 В стране и мире
Финляндия выдала второе разрешение по проекту газопровода «Северный поток – 2»
08:20 В стране и мире
Пентагон отказался раскрыть информацию о полете «самолета судного дня»
События дня
События дня
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
В Сети представили новый облик «Оки»
В Сети представили новый облик «Оки»
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.