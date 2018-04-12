В Скотленд-Ярде заявили о подлинности заявления Юлии Скрипаль

Скотленд-Ярд настаивает на подлинности заявления дочери Сергея Скрипаля Юлии о самочувствии и состоянии ее отца. Такое заявление сделали в полиции, комментируя предположения российского посольства об обратном.

«Как и было указано, заявление было выпущено от лица Юлии Скрипаль», — приводит РИА Новости слова представителя Столичной полиции Лондона.

В среду 11 апреля Столичная полиция Лондона обнародовала текст заявления Юлии Скрипаль, в котором дочь британского шпиона, в частности, от первого лица заявила, что состояние ее здоровья улучшается и что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, что ее отец до сих пор чувствует себя плохо, что она не желает общаться с представителями СМИ и что она просит свою двоюродную сестру Викторию не пытаться выйти с ней на связь. При этом Юлия подчеркнула, что у нее есть доступ к друзьям и родным.

В свою очередь российская дипмиссия заявила о своих сомнениях в том, что опубликованное Скотленд-Ярдом заявление действительно было сделано Юлией Скрипаль, и потребовало предоставить доказательства, что с гражданкой РФ все в порядке.

Отношения РФ и Великобритании сильно испортились после того, как 4 марта в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения в свой адрес по данному делу.