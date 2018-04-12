Не так скоро – Трамп об ударах США по Сирии
Глава Белого дома Дональд Трамп пока не принял опредленного решения по поводу того, когда силы США могут нанести удар по Сирии. По его словам, атаки может не быть в ближайшее время.
«Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро, или совсем не так скоро! В любом случае Соединенные Штаты, под управлением моей Администрации, проделали большую работу по избавлению региона от ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная на территории РФ - прим. ред.). Где наше "Спасибо Америке?"» – написал Трамп на своей странице в Twitter.
Напомним, президент США в понедельник, 9 апреля, пообещал «принять важное решение по Сирии» в течение 24-48 часов, однако в США так и не сообщили о своих дальнейших действиях по ситуации в Сирии.
* ИГИЛ - террористическая группировка, запрещенная на территории России