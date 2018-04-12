Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

Об этом президент Украины заявил на 11-м киевском форуме по безопасности.

Украинский лидер предложил «окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске», передает РИА Новости.

Также он пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.