Военные РФ и США пользуются линией спецсвязи по Сирии – Песков

Специальная линия связи между военными ведомствами России и США по Сирии находится в активном состоянии. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общаясь с представителями СМИ.

«Эта линия существует и она находится в активном состоянии», - сказал Песков.

Он не уточнил, используется ли этот канал связи в сообщениями о возможном ударе США по САР.

«Я в целом говорю, что линия задействуется с обеих сторон», - констатировал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает избегать шагов, которые могут привести к росту напряженности в Сирии.

Напомним, в понедельник 9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал принять меры военного характера против руководства САР из-за якобы использования боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума.

В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали сирийский город Дума, якобы подвергшийся химической атаке. Представители РФ осмотрели местные больницы, пообщались с жителями и не обнаружили никаких следов отравлений.