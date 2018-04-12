Навели порядок в Ираке, и Сирии помогут – Захрова о действиях Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения, появившиеся ранее в западных СМИ, согласно которым премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки к берегам Сирии.

«Как говорится, навели в Ираке порядок, и Сирии помогут. А ведь на этих подлодках молодые ребята, которые даже не представляют, какую судьбу они готовят Сирии и какую судьбу готовит для них Тереза Мэй. Она потом может и извиниться. А им с этим жить», - написала Захарова на своей странице в Facebook.