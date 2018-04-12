Украина и Литва договорились препятствовать реализации «Северного потока — 2»

Премьер-министры Украины и Литвы Владимир Гройсман и Саулюс Сквернялис договорились противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2».

«Премьер-министры отдельно рассмотрели ситуацию вокруг российского проекта «Северный поток — 2» и договорились о необходимости противодействовать реализации этой инициативы», — сообщает пресс-служба украинского правительства.

Помимо этого, Гройсман и Сквернялис обсудили ситуацию в Донбассе.