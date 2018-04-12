Москва призывает избегать шагов, которые могут привести к росту напряженности в Сирии – Песков

В графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, однако в РФ следят за заявлениями по Сирии, которые идут из Вашингтона. Такое заявление сделал официальный представитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у Москвы план, как избежать военных действий в САР.

«Пока телефонного разговора с Трампом в графике у Путина нет. Эта тема между Москвой и Вашингтоном не поднималась, не инициировалась никем. В России тщательно следят за соответствующими заявлениями, которые идут из Вашингтона», - заявил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, Москва также призывает избегать шагов, которые могут привести к росту напряженности в САР.

Ранее стало известно, что президенту США Дональду Трампу было представлено на рассмотрение сразу несколько вариантов применения силы в отношении Сирии в ответ на якобы имевшее место использование химического оружия Думе.

В четверг 12 апреля в Сети была опубликована видеозапись выхода авианосца ВМС США Harry Truman из порта Норфолк в штате Вирджиния на Ближний Восток.