В Якутии водитель джипа трижды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП
В Якутии внедорожник трижды переехал пожилую женщину.
Видео: Йошкин Кот / YouTube
В Намском районе Якутии 11 апреля водитель джипа, сдавая назад, сначала дважды наехал на пожилую женщину, а потом снова проехал по ней, двигаясь вперед, после чего уехал с места инцидента.
Из видео, опубликованном в YouTube, следует, что бабушка переходила перекресток, когда внедорожник поехал в обратном направлении и сбил женщину, проехав по ней сначала задними, а потом передними колесами, после чего вновь проехал по пострадавшей, двигаясь вперед.
После инцидента машина уехала. ДТП зафиксировала камера дорожного наблюдения.
Женщина получила перелом позвонка. Причины аварии выясняются.