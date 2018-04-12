В Якутии водитель джипа трижды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП

В Намском районе Якутии 11 апреля водитель джипа, сдавая назад, сначала дважды наехал на пожилую женщину, а потом снова проехал по ней, двигаясь вперед, после чего уехал с места инцидента.

Из видео, опубликованном в YouTube, следует, что бабушка переходила перекресток, когда внедорожник поехал в обратном направлении и сбил женщину, проехав по ней сначала задними, а потом передними колесами, после чего вновь проехал по пострадавшей, двигаясь вперед.

После инцидента машина уехала. ДТП зафиксировала камера дорожного наблюдения.

Женщина получила перелом позвонка. Причины аварии выясняются.