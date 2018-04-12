Горбачев призвал «развязать узлы» в сирийской ситуации

Бывший президент СССР, политик Михаил Горбачев высказал свое мнение о появившейся ранее информации, что США стягивают к берегам Сирии ударную группу своих кораблей.

«Я, к сожалению, сейчас оторван от деталей, потому что в больнице все время. И тем не менее я думаю, что еще рано ставить точку, и надо встречаться. Встречаться не на поле боя, и не в воздухе, а встречаться, для того чтобы разобраться с обстановкой и развязать узлы», - отметил Горбачев в разговоре с корреспондентом телеканала «Звезда».

Ранее стало известно, что, помимо эсминца Donald Cook, ВМС США также направили к берегам Сирии ракетный эсминец USS Porter, а также ударную группу во главе с авианосцем Harry Truman.