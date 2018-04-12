Роскомнадзор просит немедленно заблокировать Telegram после решения суда

Роскомнадзор обратился к суду с просьбой о немедленной блокировке мессенджера Telegram, в случае если иск ведомства будет удовлетворен.

«Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства», — заявила представитель РКН в Таганском суде российской столицы.

Ранее сообщалось, что Таганский суд российской столицы зарегистрировал иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

Напомним, 4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования.