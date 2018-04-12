Опубликовано видео выхода авианосца Harry Truman из порта в Сирию

В Сети опубликована видеозапись выхода авианосца ВМС США Harry Truman из порта Норфолк в штате Вирджиния на Ближний Восток.

Ранее стало известно, что ВМС США направили в Средиземное море ударную группу во главе с авианосцем Harry Truman. Ожидается, что корабли прибудут в Персидский залив в начале мая.

Позже СМИ сообщили, что президенту США Дональду Трампу было представлено на рассмотрение сразу несколько вариантов применения силы в отношении Сирии в ответ на якобы имевшее место использование химического оружия Думе.