Мотоциклист едва не упал со спортбайка на скорости 209 км/ч - видео

Американский байкер едва не упал на скорости 209 км/ч, но сумел удержать спортивный мотоцикл от падения. Видео дорожного инцидента опубликовало британское издание Daily Mail.

На кадрах с видеокамеры, закрепленной на шлеме мотоциклиста, видно, как его компаньон на байке Kawasaki Ninja ZX-6R на высокой скорости попадает в дорожную выбоину, после чего мотоцикл начинает интенсивно вилять.

В какой-то момент рыскание спортбайка достигает такой силы, что катастрофа кажется неизбежной. Однако мотоциклисту удалось сбросить скорость и погасить колебания.

По данным газеты, инцидент произошел на одной из автомагистралей Хьюстона в штате Техас.