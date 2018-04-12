Сечин прибыл на слушания по делу Улюкаева

Мосгорсуд принял решение допросить руководителя «Роснефти» Игоря Сечина в закрытом режиме по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Ранее с соответствующим ходатайством выступила сторона обвинения, ссылалась на необходимость соблюдения коммерческой тайны.

«Ходатайство прокурора о проведении допроса в закрытом режиме удовлетворить», — заявила судья.

В четверг 12 апреля Московский городской суд рассматривает жалобу защиты бывшего главы Министерства экономического развития РФ Алексея Улюкаева на его приговор по делу о взятке.

Напомним, 15 декабря прошлого года Замоскворецкий суд российской столицы приговорил Улюкаева к восьми годам тюремного заключения в колонии строгого режима. Экс-министр также обязан выплатить штраф в размере 130,4 млн рублей.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов долларов за положительную оценку, позволившую «Роснефти» заключить сделку по покупке госпакета «Башнефти».