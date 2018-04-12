Шаманов прокомментировал слухи о возможном ударе США по Сирии

Глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что РФ ведет прямой диалог с руководством Комитета начальников штабов ВС США и контактирует через Турцию с НАТО по ситуации в Сирии.

«Идет прямой диалог с руководством Комитета начальников штабов Америки. Через наших союзников, турецких коллег, коммуникации проверяются и уточняются с НАТО», - заявил Шаманов в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, «как бы эмоциональны и угрожающи ни были заявления» президента США Дональда Трампа, реакция премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эмманюэля Макрона свидетельствует о том, «у них нет единства и принятые меры уже принесли первоначальные результаты».

Депутат отметил, что в Комитете ГД РФ по обороне не испытывают волнений по поводу слухов о возможных ударах со стороны Соединенных Штатов по Сирии. Он призвал российских граждан не переживать по поводу сложившейся ситуации и заявил, что военные, дипломатические и политические органы управления России круглосуточно находятся в контакте друг с другом.

Ранее СМИ сообщили, что президенту США Дональду Трампу было представлено на рассмотрение сразу несколько вариантов применения силы в отношении Сирии в ответ на якобы имевшее место использование химического оружия Думе.