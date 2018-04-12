Проблемы урбанизации обсудят на ПМЭФ-2018

Панельная сессия «Город будущего» по линии «Трианонского диалога» состоится в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума – 2018.

Дискуссия на панельной сессии «Город будущего» будет посвящена проблематике урбанизма, которая станет центральной диалоговой темой «Трианонского диалога» в 2018 году. Она охватывает социальные, экономические, транспортные, этнополитические и природоохранные аспекты жизни современных мегаполисов, небольших городов, а также специфику моногородов. Отдельным вопросом станет проблема функционирования агломераций.

К участию в сессии приглашены руководители субъектов Российской Федерации, мэры французских городов, а также международные архитекторы. С докладом на Трианонской сессии по проблематике города также выступит генеральный директор Заявочного комитета «Экспо»-2025 Екатеринбург Светлана Сагайдак.

Как отметил помощник президента России Антон Кобяков, ПМЭФ-2018 станет ключевым мероприятием «Трианонского диалога» в 2018 году. Данная инициатива родилась на самом высоком уровне и ориентирована на максимальное присутствие во всех сферах российско-французских общественных отношений.

В Форуме примут участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон.