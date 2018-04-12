СМИ сообщили о готовности Великобритания нанести удар по Сирии

Военно-воздушные силы Великобритании находятся в полной боевой готовности для нанесения возможного удара по Сирии.

«У нас есть самолеты на Акротири (база ВВС Великобритании на Кипре – ред.). Мы готовы», - приводит газета Times слова источника в британском правительстве, знакомого с ситуацией.

Ранее СМИ сообщили, что британский премьер Тереза Мэй собирается присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии без одобрения парламента Великобритании.

В понедельник 9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал принять меры военного характера против руководства САР из-за якобы использования боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума.

В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали сирийский город Дума, якобы подвергшийся химической атаке. Представители РФ осмотрели местные больницы, пообщались с жителями и не обнаружили никаких следов отравлений.