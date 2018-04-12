Как это было: сообщение радио о первом в мире полете человека в космос

Архивную запись радио, на которой Юрий Левитан поздравляет жителей СССР с первым в мире полетом человека в космос, публикует «Звезда».

Сегодня, 12 июля, отмечается День космонавтики.

В этот день в 1961 году Юрий Гагарин отправился в космос, став первым человеком в истории, совершившим подобный полет.