Карту с военными объектами СССР на Кубе продали на аукционе в США

На аукционе в США продали карту с советскими военными объектами на Кубе, принадлежавшую бывшему американскому президенту Джону Кеннеди. Лот, который стал самым дорогим на торгах «Автографы и раритеты», ушел с молотка за 113,3 тыс. долларов.

Карта Кеннеди содержит информацию о военных объектах СССР, размещенных на Кубе в разгар Карибского кризиса. На ней, в частности, указаны расположение самолетов, баллистических ракет и хранилищ ядерного оружия. Раритет с двумя листами пояснительных записок к нему маркирован грифом «Секретно».

Также на аукционе были представлены рукописи Джорджа Вашингтона и его жены, писателей Эрнеста Хемингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Джорджа Оруэлла.