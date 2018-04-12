Экс-президент США предостерег Трампа от военной конфронтации

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер предупредил Дональда Трампа об опасности каких-либо военных акций против России, Сирии и Северной Кореи.

«Я молюсь за то, чтобы наша страна существовала в мирных условиях, не преувеличивала и не усугубляла вызовов, исходящих от КНДР, из России или Сирии», - приводит «Интерфакс» слова Картера.

Он выразил надежду, что глава Белого дома понимает, что применение ядерного оружия станет катастрофой для человечества.

Картер считает, что надо избегать даже не таких масштабных столкновений, чтобы ситуация не вышла из под контроля.