Финляндия выдала второе разрешение по проекту газопровода «Северный поток – 2»

Агентство по региональному управлению Южной Финляндии разрешило использовать финские воды для строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг 12 апреля.

«Агентство выдало в соответствии с законом об использовании финских вод разрешение проекту "Северный поток - 2" между Россией и Германией (на прокладку газопровода) в финской исключительной экономической зоне», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии одобрило строительство участка газопровода «Северный поток - 2» в своей экономической зоне.

В марте этого года Германия выдала разрешение на строительство Nord Stream-2.

В понедельник 9 апреля президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от строительства «Северного потока-2» и предложил альтернативу газопроводу.