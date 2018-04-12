США выделят $2 млрд на разработку управляемого ракетного оружия

Соединенные Штаты Америки планируют выделить $2 млрд на «разработку и доработку технологий производства управляемых ракет», а также авиационных технологий.

«Работы по настоящему подряду включают разработку технологий, которые позволили бы усовершенствовать все процессы, связанные с применением управляемого ракетного оружия», - приводит RT выдержку из документа, опубликованного управлением по работе с подрядными организациями армии США.

Отмечается, что радиус его действия увеличится и расширится зона действия средств ПВО.

Соглашение с будущим подрядчиком будет рассчитано на 10 лет.