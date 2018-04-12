Британский таблоид пугает туристов российскими законами в преддверии ЧМ по футболу

Британский таблоид предупредил туристов о существовании в России «необычных» правил и законов, в случае нарушения которых, иностранцев могут арестовать, либо депортировать из страны.

Согласно публикации Daily Express, сделанной в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ, иностранцы, находящиеся на российской территории, обязаны всегда иметь при себе оригиналы паспортов и предъявлять их по требованию сотрудников правоохранительных органов. В противном случае, по сообщениям издания, туристам придется заплатить крупный штраф.

Таблоид предупреждает, что желание делать фотографии может стать источником неприятностей для отдыхающих, даже если в кадре окажутся не только военные объекты, но и, например, здания вокзалов и аэропортов. По заверениям авторов материала, нарушителям может грозить задержание или арест.

Туристов также предостерегли от путешествий по России на машине с испачканными номерами. Как сообщает издание, за это сотрудники полиции могут выписать штраф.

Напомним, футбольный чемпионат мира пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры состоятся на 12 стадионах в 11 городах страны.