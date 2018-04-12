Пентагон отказался раскрыть информацию о полете «самолета судного дня»

Минобороны Соединенных Штатов Америки не стало подтверждать или опровергать информацию о том, что Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолет судного дня», совершил полет.

«Не в состоянии передать никакую информацию об этом полете. Различные виды ВС США выполняют каждый день многочисленные миссии, используя различные типы летательных аппаратов по многим поводам», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Пентагона Тома Кроссона.

Он заявил, что в американском военном ведомстве нет привычки говорить о случайно выбранных военных самолетах, взлетающих с баз США, и обсуждать свои воздушные операции.

Ранее сообщалось, что в США поднят в воздух «самолет судного дня».