Стало известно, когда «КамАЗ» выпустит первую партию новых магистральных тягачей К5

В сентябре 2018 года «Ростех» выпустит первые 20 магистральных тягачей К5, проектирование которых уже завершили специалисты. Автоконцерн начал подготовку, в процессе которой производство автомобилей будет автоматизировано, а также в него внедрят электронный технологический процесс.

Отметим, что группа компаний «КамАЗ» занимает 11-ю строчку в рейтинге ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмую позицию в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. На данный момент компания занимает 58% рынка грузовиков полной массой 14–40 тонн в РФ. Среди акционеров «КамАЗа» — государственная корпорация «Ростех» (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%) и немецкий Daimler, которому принадлежит 15% акций.