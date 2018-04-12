Сирийские войска установили полный контроль над Восточной Гутой

Армия Сирии установила полный контроль над городом Дума, который находился под контролем группировки «Джейш аль-Ислам». В настоящий момент правительственные войска контролируют территорию всей Восточной Гуты. Соответствующее заявление сделал руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом», - заявил Евтушенко журналистам.

По словам начальника ЦПВС, в освобожденном от боевиков населенном пункте приступят к работе подразделения военной полиции из России, которые будут обеспечивать правопорядок во время перехода Думы под контроль законного правительства САР.

Ранее стало известно, что ЦПВС завершает вывод боевиков и членов их семей из сирийской Думы. В среду, 11 апреля, Юрий Евтушенко заявил, что за прошедшие сутки город покинули около 4 тысяч человек, сдавших свыше 400 единиц оружия, в том числе крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки. С конца февраля этого года из Думы вышли более 41 тысячи человек, а всего из Восточной Гуты - свыше 165 тысяч. Кроме того, были освобождены 250 находившихся в плену у боевиков заложников.