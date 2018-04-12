Небензя рассказал о поцелуях с Хейли

Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя рассказал, что отношения с американскими коллегами по-человечески нормальные, а при встрече он обменивается поцелуями с постоянным представителем США Никки Хейли.

«Я не ощущаю, что здесь как-то изменилось отношение к России на уровне простых граждан. Общаюсь я в основном со своими коллегами. Если говорить об американских, то с Никки Хейли и всей ее миссией, отношения у нас, хотите – верьте, хотите — нет, по-человечески нормальные», — сказал Небензя в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что при встрече с Хейли они, здороваясь, обмениваются поцелуями, и отношения с ней «действительно хорошие». Небензя выразил надежду, что такими же станут и отношения между двумя странами.