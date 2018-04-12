Первый за 2,5 года самолет выполнил рейс из Москвы в Каир

Первый за 2,5 года самолет, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», выполнил рейс из Москвы в Каир. Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar24.

В свою очередь египетская авиакомпания EgyptAir в четверг осуществит первый за это же время рейс Каир-Москва.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено российской стороной в конце 2015 года после террористической атаки в небе над Синайским полуостровом. Тогда на борту самолета, принадлежавшего авиаперевозчику «Когалымавиа» и направлявшемуся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, была взорвана бомба. Находившиеся на его борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.

В начале текущего года президент России Владимир Путин разрешил возобновить регулярное авиасообщение между РФ и Каиром.