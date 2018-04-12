Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РФ подняла в комитете ООН вопрос высылки из США 12 дипломатов постпредства

Константин Тигров
07:09 12.04.2018
Россия подняла вопрос высылки властями США 12 дипломатов российского представительства при ООН.
РФ подняла в комитете ООН вопрос высылки из США 12 дипломатов постпредства
Фото: Luiz Roberto Lima / ZUMAPRESS / Globallookpress

Российская Федерация подняла вопрос высылки властями Соединенных Штатов Америки двенадцати дипломатов российского постоянного представительства при Организации объединенных наций.

Как сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Федор Стржижовский, одиннадцатого апреля по запросу РФ был срочно созван Комитет Организации объединенных наций по отношениям с государством пребывания. «Как известно, в конце марта Вашингтон выдвинул постоянному представительству России при ООН ультиматум с требованием вернуть домой 12 наших сотрудников вместе с членами семей», — приводит РИА Новости слова Стржижовского.

В ходе заседания комитета обсуждалось очередное грубое нарушение США своих международных обязательств.

Отмечается, что они нарушили «основополагающее для функционирования постоянных представительств правило, согласно которому на них не могут распространяться никакие ограничения, обусловленные двусторонней повесткой дня государства пребывания».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Корреспондент «Звезды» показал прошитый пулями автобус раненых российских журналистов в Сирии
Дата11.04.2018, 21:09
Корреспондент «Звезды» показал прошитый пулями автобус раненых российских журналистов в Сирии
Тонны железа и огня на «неприятеля»: артиллеристы ВВО провели учения в Амурской области
Дата12.04.2018, 02:57
Тонны железа и огня на «неприятеля»: артиллеристы ВВО провели учения в Амурской области
Медведев призвал российских спортсменов, отстраненных от ОИ, обращаться в суд
Дата11.04.2018, 14:20
Медведев призвал российских спортсменов, отстраненных от ОИ, обращаться в суд
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Минобороны планирует заменить все самолеты военно-транспортной авиации
Дата11.04.2018, 14:21
Минобороны планирует заменить все самолеты военно-транспортной авиации
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
Дата07.04.2018, 11:11
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
05:00 В стране и мире
Видео
Российская военная полиция приступает к выполнению задач в сирийской Думе
04:01 В стране и мире
ОЗХО завершила изучение инцидента в Солсбери
03:43 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал о готовности России к возможным ракетным ударам США по Сирии
02:26 В стране и мире
Траур по погибшим при крушении вертолета Ми-8 объявлен в Хабаровском крае
01:27 В стране и мире
ВВС Америки исследуют способы «ядерного сдерживания» России и Китая
События дня
События дня
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В Сети представили новый облик «Оки»
В Сети представили новый облик «Оки»
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы Видео
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.