РФ подняла в комитете ООН вопрос высылки из США 12 дипломатов постпредства

Российская Федерация подняла вопрос высылки властями Соединенных Штатов Америки двенадцати дипломатов российского постоянного представительства при Организации объединенных наций.

Как сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Федор Стржижовский, одиннадцатого апреля по запросу РФ был срочно созван Комитет Организации объединенных наций по отношениям с государством пребывания. «Как известно, в конце марта Вашингтон выдвинул постоянному представительству России при ООН ультиматум с требованием вернуть домой 12 наших сотрудников вместе с членами семей», — приводит РИА Новости слова Стржижовского.

В ходе заседания комитета обсуждалось очередное грубое нарушение США своих международных обязательств.

Отмечается, что они нарушили «основополагающее для функционирования постоянных представительств правило, согласно которому на них не могут распространяться никакие ограничения, обусловленные двусторонней повесткой дня государства пребывания».