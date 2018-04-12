Падение рубля не отразится на исполнении соцобязательств перед россиянами - Голодец

Падение курса рубля никак не отразится на выполнении социальных обязательств перед россиянами. Соответствующее заявление сделала российский вице-премьер Ольга Голодец.

«Все обязательства будут исполняться неукоснительно», — заявила зампред правительства РФ, отвечая на вопрос журналистов.

Голодец добавила, что к 2026 году число долгожителей в России возрастет примерно в 10 раз. Сейчас на российской территории проживает более 7 тысяч человек в возрасте старше 100 лет. Отметим, что раньше число жителей этого возраста измерялась десятками.