Доллар и евро снизились относительно рубля

Курсы евро и доллара резко подешевели по отношению к российскому рублю на фоне подорожания нефти марки Brent. Последний раз за нее предлагали больше 70$ в далеком ноябре 2014 года.

На Московской бирже курс доллара опустился на 2,36% (до 62 рублей), а евро — на 1,35% (до 76,8 рубля). Об этом сообщают «Известия».

Между тем, ранее сообщалось о том, что изменение курсов валют не должно становиться причиной для волнений. По мнению эксперта, подобная «тряска» — не более, чем естественная реакция на падение биржевого рынка.