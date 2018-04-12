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Минобороны РФ опубликовало уникальные документы офицерской службы Юрия Гагарина

Наталия Майорова
06:01 12.04.2018
Министерство обороны России специально ко Дню космонавтики подготовило уникальный проект – рассекреченные архивные документы из фондов ЦА МО. Они рассказывают об офицерской службе первого космонавта нашей планеты Юрия Гагарина.
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы офицерской службы Юрия Гагарина
Фото: Russian Look / Globallookpress

Учетно-послужная карта на Гагарина Ю.А.

В этой карточке указаны должности, на которых служил Гагарин. Здесь также можно прочесть места его службы и социально-демографические данные.

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Приказ Министра обороны СССР по личному составу от 5 ноября 1957 года

В этом документе указывается информация о присвоении Гагарину звания «лейтенант». Кроме того, он был зачислен в распоряжение командующего ВВС Северного флота после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков им. К.Е. Ворошилова.

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Приказ командира 769 истребительного авиационного полка от 16 января 1960 года

Старший лейтенант Юрий Гагарин был трижды отмечен в приказе об объявлении передовых офицеров, отличников боевой и политической подготовки, а также отличных экипажей, звеньев и групп.

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Приказ командира 769 истребительного авиационного полка от 11 марта 1960 года

Старший лейтенант Юрий Гагарин был исключен из списков части, поскольку теперь назначался летчиком-испытателем ВВС, а дальнейшую службу должен был проходить в Москве.  

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Служебное письмо председателю Государственного комитета по оборонной технике Совета министров СССР К.Н.Рудневу от 15 июля 1960 года  

Старший лейтенант Юрий Гагарин в числе слушателей Центра подготовки космонавтов ВВС получил допуск к изучению объекта «Восток-3».

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Приказ Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского от 12 апреля 1961 года

В преамбуле этого документа сказано, что космонавт ВВС старший лейтенант Юрий Гагарин на корабле-спутнике отправится в космическое пространство. Он должен был стать первым, кто проложит путь человека в космос и совершит «беспримерный героический подвиг» для того, чтобы прославить родную страну.

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Приказы о нахождении в правительственных командировках летчика-космонавта Героя Советского Союза майора Ю.А.Гагарина с указанием стран посещения

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«Человек разорвал оковы» писали СМИ в своих материалах о подвиге Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. Также в публикациях сообщалось, что «Россия совершила поистине величайшее достижение науки за всю историю человечества, отправив человека в космическое пространство».

Документы были опубликованы Минобороны РФ.

Человечество открыло дверь в космос 12 апреля 1961 года, когда на первом в мире космодроме Байконур прозвучала команда «ключ на старт», на пусковой установке отошли мачты, начался обратный отсчет, и после этого рев двигателей раскатился по казахской степи, заполняя собой все вокруг. Из динамика раздалось легендарное «Поехали!» Юрия Гагарина. 

В это время торжественный голос диктора Юрия Левитана звучал из домашних динамиков, заводских репродукторов, летел на улицами из приемников, которые были поставлены на подоконники распахнутых окон. «Московское время десять часов две минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство», - раздавалось по всей стране. Вся страна и весь мир праздновали победу человека над земным притяжением, а космическая тема стала главной в прессе именно с полета Гагарина.

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