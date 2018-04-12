США настроены на денуклеаризацию и не станут «играть в игры» на переговорах с КНДР — Помпео

Директор ЦРУ Майк Помпео сделал заявление о намерениях президента США Дональда Трампа не допустить риска из-за северокорейского ядерного арсенала. Помпео заявил, что США не будут «играть в игры» с КНДР и четко настроены на денуклеаризацию.

«Осталось сделать немало дипломатической работы, в том числе по поддержке намерения президента встретиться с северокорейским лидером. Эта встреча будет проходить на фоне приверженности нашего президента достижению денуклеаризации. Он также намерен не допустить того, чтобы Америка подверглась риску из-за северокорейского арсенала ядерного оружия», — передают РИА Новости письменные показания директора ЦРУ.

Майк Помпео уверен, что сейчас Соединенные Штаты не повторят ошибок, которые допускали в прошлом при переговорах с Северной Кореей. Помпео заявил, что он не станет играть в игры за столом переговоров, как и президент США.

«Ставки высоки для всех, но я считаю, что они выше всего для северокорейского режима», — сообщил директор ЦРУ.

Напомним, некоторым временем ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул кандидатуру директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео на эту должность.