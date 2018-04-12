Помпео заявил об окончании «мягкой политики» США в отношении РФ

Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео заявил о том, что «годы мягкой политики» Вашингтона в отношении России «теперь завершились». Об этом он сообщил в письменных указаниях конгрессу, которые распространил Белый дом.

Политик также заявил о необходимости налаживания отношений с Москвой «несмотря на их сложность».

«Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться», - сообщил он.

Вместе с тем Помпео подчеркнул, что США подготовили список новых мер.

«Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления», - цитирует сообщение Помпео РИА Новости.

Ранее эксперт рассказал о готовности России к возможным ракетным ударам США по Сирии.