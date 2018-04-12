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Российская военная полиция приступает к выполнению задач в сирийской Думе

Егор Левин
05:00 12.04.2018
Подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации проконтролируют правопорядок при переходе сирийской Думы под контроль правительства Сирийской Арабской Республики.
Российская военная полиция приступает к выполнению задач в сирийской Думе

12 апреля подразделения российской военной полиции приступают к выполнению задач в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Они должны обеспечить безопасность, поддерживать правопорядок и организовывать помощь местному населению.

Российская военная полиция уже проводила подобные действия ранее, в Алеппо, Пальмире, Дейр-эз-Зоре, Хаме и других населенных пунктах и зонах деэскалации в Сирии. Военнослужащие сопровождали и охраняли российских военных инженеров, социально значимые городские учреждения, оказывали помощь местным властям по поддержанию правопорядка и сопровождали гуманитарные грузы.

Мирное население видело в российской военной полиции гарантию своей безопасности. Опытные полицейские обучали сирийских коллег особенностям проведения операций в городских условиях.

По словам генерал-майора Юрия Евтушенко, подразделения военной полиции Вооруженных Сил России контролируют правопорядок при переходе города Дума под контроль правительства Сирийской Арабской Республики. Консолидация международных усилий позволила внести существенный вклад в противодействие международным террористическим угрозам. Уникальная операция при решающем участии Центра по примирению враждующих сторон позволила вывести из анклава более 165 тысяч человек. Центр примирения продолжает работу по выводу боевиков и их семей из сирийской Думы. В ближайшее время эвакуация оставшихся будет завершена.

Российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с правительством Сирийской Арабской Республики будет оказана всесторонняя поддержка мирным жителям Восточной Гуты для их скорейшего возвращения к мирной жизни.

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