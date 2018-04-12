Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Аналитики компании HeadHunter провели исследование и выяснили, какие профессии по итогам первого квартала 2018 года стали самыми доходными в России.

Согласно сообщению, в перечень вошли программисты, менеджеры по развитию бизнеса, а также системные администраторы и внутренние аудиторы.

«Рейтинг профессий по уровню зарплат в Москве, Петербурге и регионах возглавляют программисты, также в число высокооплачиваемых специалистов входят менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы», - цитирует сообщение авторов РИА Новости.

Исследование также показало, что совокупный ежемесячный доход программистов в столице оценивается в 100-110 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге представители такой профессии получают от 80 до 100 тысяч рублей, а в регионах уровень заработной платы этой специальности составляет 60-70 тысяч рублей.

Также среди высокооплачиваемых профессий в первом квартале аналитики выделили агентов по недвижимости, инженеров на производстве, а также специалистов по маркетингу и рекламе. В список вошли экономисты и юристы с уровнем дохода от 70 до 80 тысяч рублей.

При этом профессиями с самой низкой зарплатой стали уборщики, официанты, рабочие кухни, грузчики, кладовщики и продавцы.

Ранее сообщалось, что в России исчезла еще одна профессия.