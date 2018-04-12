Эксперт рассказал о готовности России к возможным ракетным ударам США по Сирии

Дональд Трамп призвал Россию приготовиться в связи с возможным ракетным ударом по Сирии. Лидер США написал об этом в своем Twitter. Он охарактеризовал ракеты как «новые» и «умные», но военный эксперт Алексей Леонков выразил радио «Звезда» мнение, что российские комплексы С-400 и «Панцирь» гораздо умнее.

«Это будут, скорее всего, крылатые ракеты AGM-158, которые разработаны по технологии «Stealth» и которые они собираются запустить со своих истребителей, которые сейчас базируются в Италии. Они считают, что эти ракеты практически невозможно сбить, но они ошибаются», — сказал Леонков.

Эксперт отметил, что российские «Панцири» и С-400 будут видеть американские ракеты. По его мнению, это связано с тем, что российские комплексы работают не в том диапазоне, в котором предполагают американцы, а во всех диапазонах. Поэтому «Панцири» могут сбить американские ракеты.

Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада «животным» и раскритиковал Россию, Иран и даже лично Владимира Путина за поддержку правительства САР.