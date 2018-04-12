ОЗХО завершила изучение инцидента в Солсбери

Специалисты Организации по запрещению химического оружия завершили изучение инцидента в британском Солсбери. Известно, что данные были переданы властям Великобритании.

«В соответствии с установившейся практикой они теперь поделились с нами окончательной копией отчета как с государством, направившим запрос», - цитирует заявление издание Daily Mail со ссылкой на МИД Великобритании.

Вместе с тем издание уточняет, что итоги расследования по Солсбери эксперты ОЗХО также направят странам-участницам Конвенции по химоружию, включая Россию.

Ожидается, что краткое изложение выводов по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля появится в открытом доступе в 14:00 по московскому времени.

Ранее Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль. Однако в посольстве РФ усомнились в подлинности документа.